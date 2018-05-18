Mais de dez mil pnesu foram recolhidos desde o ano passado em Bonito

Meio ambiente
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Setor de Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde, em parceria com a secretaria de Obras, realizou nesta semana mais uma coleta de pneus usados nas 20 borracharias em atividade na cidade.
Após recolhidos, os pneus usados são levados para a garagem da prefeitura onde são depositados no silo ali existente, onde ficam protegidos da chuva até o encaminhamento definitivo.
De acordo com o chefe de equipe de apoio do departamento, Zacarias de Araújo Pereira, desde o início do ano passado foram recolhidos mais de dez mil pneus.
De acordo com a resolução número 416/2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os fabricantes e os importadores de pneus são obrigados a destinarem corretamente e de forma ambientalmente responsável os pneus usados, seguindo os parâmetros da logística reversa (para cada pneu vendido é preciso recolher um usado).
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