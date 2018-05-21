Governo divulga 12 novas licitações com investimentos que podem chegar a R$ 8,6 milhões

Após lançar na sexta-feira (18.5) licitações com investimentos que chegam a R$ 10 milhões em asfalto, o Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (21.5), no Diário Oficial do Estado(DOE) mais 12 novas licitações para a mesma finalidade. Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Ageusl), as obras de pavimentação asfáltica e recuperação de pavimento podem chegar a R$ 8.578.931,16.

Serão beneficiados com os novos investimentos lançados hoje os municípios de Mundo Novo, Chapadão do Sul, Ivinhema, Alcinópolis, Sete Quedas, Nova Andradina, Eldorado, Corumbá, Japorã, Sidrolândia e Três Lagoas.

O município de Alcinópolis recebe o maior investimento, as obras de restauração de diversas ruas estão orçadas em R$ 1.350.206,25. Em seguida, Ivinhema pode receber até R$ 1.267.044,45 para pavimentação e drenagem de parte da avenida Joaquim Bernardes dos Santos e das ruas do entorno. Os demais municípios beneficiados receberão investimentos que variam entre R$ 500 e R$ 975 mil.

Resultados

Também foi publicado hoje o resultado de três licitações que totalizam R$ 4.627.683,03. Os investimentos contemplam com asfalto novo os municípios de Pedro Gomes, Jaraguari e Miranda.

As licitações lançadas terão as tomadas de preço entre os dias 8 e 12 de junho, na sede da Agesul, na Capital. Confira as publicações na íntegra nas páginas 47 e 48.