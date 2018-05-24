Caminhoneiros de Aquidauana e Anastácio se juntam ao protesto nacional e fecham BR-262

A manifestação integra a paralisação nacional dos motoristas de veículos pesados, contra o preço do óleo diesel no país. Conforme a informação proveniente de um dos integrantes do movimento em Anastácio, o motorista César Queiroz, 56 anos, a paralisação não tem hora para acabar.

O final da manhã desta quinta-feira (24) é marcada pela manifestação dos motoristas de cargas pesadas da região de Aquidauana e Anastácio. Conforme informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, os dois trevos que dão acesso às cidades de Miranda, Nioaque e Campo Grande estão fechados para caminhões, porém liberados para veículos leves, ambulâncias, cargas vivas (animais) e produtos perecíveis.

“Estamos realizando esse protesto para defender os interesses dos trabalhadores de Aquidauana, Anastácio e região, e contamos também com a colaboração de quem atua na área rural. Temos que mostrar que esse país é feito de pessoas trabalhadoras e parar com o aumento abusivo dos impostos porque ninguém aguenta mais”, argumentou.

Ainda conforme César, o movimento também conta com o apoio dos brasileiros nos carros de passeio, que estão apoiando a manifestação. Além disso, o manifestante agradece o apoio da PRF para conduzir o tráfego na região. “São importantes e entendem o nosso movimento”, afirmou.

O agente da PRF, Jorge Afonso Alfredo de Oliveira, orienta aos motoristas de veículos pesados, que não entejam transportando carga viva ou perecível, que não venham ao local para não causar tumulto. “Os veículos pequenos estão passando tranquilamente no momento, e a princípio, não serão atingidos pela manifestação”, informou.

Um dos caminhoneiros que integram a paralisação, Osmari Ribeiro Pinto, 48 anos, motorista há mais de 20 anos, diz que o aumento do óleo diesel e o preço dos pneus não acompanha o reajuste do frete. “O presidente tem que ver isso também e pensar no pessoal que trabalha”, protestou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.