Governo assina contrato de R$ 4,4 milhões para pavimentação de ruas de Jardim

O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (24.5) a assinatura de um contrato que beneficiará com mais asfalto o município de Jardim.

Segundo a publicação serão investimentos R$ 4.400.672,82 na pavimentação e drenagem das ruas da Vila Brasil. Os recursos são próprios do Governo, da fonte do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado (Fundersul).

Confira o extrato contratual na íntegra na página 69.

Mais investimentos

O município de Jardim também recebe outros investimentos por parte do Governo do Estado. Este mês já foram assinados outros dois contratos que levam mais asfalto para o município. O primeiro, no início do mês, contempla com pavimentação e drenagem a rua Antônio P C Filho e ruas do entorno e recebe investimentos do Fundersul da ordem de R$ 634.851,97.

O outro contrato assinado irá beneficiar com asfalto e drenagem a rua Rio Verde (entre as ruas das Perdizes e das Gaivotas), rua das Gaivotas (entre ruas Rio Verde e Projetada) e rua Projetada (entre ruas das Gaivotas e das Garças). Os investimentos são de R$ 666.144,01.