Reconstrução da MS-178 na entrada de Bonito usa engenharia das maiores obras do País

Em um investimento de R$ 9,5 milhões, a reconstrução da rodovia MS-178 na entrada de Bonito (a 265 quilômetros da Capital) está sendo feita pelo Governo do Estado para durar muitos anos. O governador Reinaldo Azambuja explicou nesta quarta-feira (23.5) que é usada a mesma engenharia das grandes obras do País, como a Via Dutra e Raposo Tavares.

“A qualidade da obra evita gastar duas vezes. É o modelo utilizado nas maiores e melhores rodovias do País. Obra tem que ter qualidade. Dinheiro público é para ser bem cuidado. Ele é de todos, de toda a população. O governo é gestor. Não é dono do dinheiro pago pelos impostos da população. O gestor tem que ter muita precaução na qualidade das obras. Estamos entregando obras bem feitas, obras duradouras que, eu não tenho dúvida, vão durar por muitos anos”, disse.

São 14 quilômetros no trecho entre o aeroporto e a entrada do município de Bonito, onde será implantada ciclovia, pista de caminhada, e reforçada a iluminação para dar mais segurança e conforto a moradores e turistas. O investimento em diversas áreas em Bonito é de R$ 111,599 milhões – R$ 69 milhões somente em rodovias.

A Estrada do Curê, trecho de 17 quilômetros da rodovia MS-178 entre Bonito e Jardim, recebeu pavimentação. Essa obra de ligação do aeroporto de Bonito à transposição do rio da Prata já está 98% concluída. Outra obra em execução é a pavimentação de 23,6 quilômetros da MS-382, do Centro até a Gruta do Lago Azul. O investimento é de R$ 21 milhões, do Ministério do Turismo.

Reinaldo Azambuja explicou que o planejamento garante a qualidade das obras. “Nós recebemos rodovias entregues em dezembro de 2014 totalmente intransitável, e hoje não dá nem para passar. Rodovia de Juti-Iguatemi está destruída, na sua totalidade. Camapuã / Figueirão, idem. Estamos lá fazendo uma reconstrução de um serviço mal feito. Ponta Porã / Amambai, mesma coisa. Amambai / Tacuru, mesma coisa. MS-040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, entregue em dezembro de 2014. Por que é tão importante fazer projeto executivo? O projeto executivo norteia a qualidade da obra. Aqui mesmo, se você pegar daqui ao aeroporto, você vê local alagado. Se você não tiver um serviço de engenharia com muito critério, daqui a alguns dias com a umidade dissolve, mas isso não vai acontecer”.

Outros investimentos

Bonito também recebe 251 novas moradias, em um investimento de R$ 17 milhões. Entre elas, 87 unidades habitacionais no residencial Lago Azul, construídas em parceria com a União e a Prefeitura.

Reinaldo Azambuja também visitou a obra de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Jardim Marambaia e Rincão Bonito. O Governo do Estado está pavimentando as ruas Monteiro, das Turmalinas, das Esmeraldas, dos Grafites, do Mármore, Otávio Sanches e dos Topázios.

Morando há 17 anos em uma casa na rua dos Mármores, no Jardim Marambaia, Vera Marcia de Oliveira fez questão de agradecer pessoalmente o governador. “Antes dessa obra era muito buraco e poeira. Sofríamos muito com doenças respiratórias. Com o asfalto vai melhorar 1.000%. Só temos que agradecer. Era um sonho”, disse.