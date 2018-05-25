Casal de alemães que passava por MS para visitar o Pantanal em motorhome é barrado no protesto dos caminhoneiros

Um casal de alemães que passava por Mato Grosso do Sul para visitar o Pantanal acabou sendo barrado nesta quinta-feira (24), quando passava com seu motorhome pela rodovia BR-262, em razão da greve nacional dos caminhoneiros.

Christine Lambertz e seu esposo Peter Lambertz contam que são aposentados e faziam um tour rodoviário pela América do Sul, quando acabaram sendo surpreendidos pela manifestação no Brasil.

“Nós fomos para a Argentina, para o Chile e o Paraguai. Agora queremos visitar o Pantanal e ficar no Brasil por umas cinco semanas. Depois, a ideia é ir para o Uruguai e voltar para a Argentina”, revela Christine.

Ela explica que eles tiveram que fazer uma pausa além do programado em Mato Grosso o Sul porque estavam procurando um dentista. “Estou com dor de dente, então paramos para procurar um dentista e aí quando seguiríamos viagem acabamos ficando presos no protesto”, conta a mulher.

Sem conseguir sair do bloqueio, o casal conta que um morador da região ofereceu um local próximo ao ponto de bloqueio para que eles pudessem estacionar o motorhome e passar com maior conforto à noite.

O casal disse ainda que uma pessoa que fala inglês conversou com eles e explicou o motivo do bloqueio. “Ele explicou tudo. Está totalmente claro o que está acontecendo. È um pouco estranho, mas entendemos”, concluíram, completando que estão com a esperança de conseguir seguir viagem nesta sexta-feira pela manhã.