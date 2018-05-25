Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:05

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Casal de alemães que passava por MS para visitar o Pantanal em motorhome é barrado no protesto dos caminhoneiros

Christine Lambertz e seu esposo Peter Lambertz contam que são aposentados e faziam um tour rodoviário pela América do Sul quando acabaram sendo surpreendidos pela manifestação no Brasil.

Luiz Guido Junior

Publicado em 25/05/2018 às 07:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um casal de alemães que passava por Mato Grosso do Sul para visitar o Pantanal acabou sendo barrado nesta quinta-feira (24), quando passava com seu motorhome pela rodovia BR-262, em razão da greve nacional dos caminhoneiros.

Christine Lambertz e seu esposo Peter Lambertz contam que são aposentados e faziam um tour rodoviário pela América do Sul, quando acabaram sendo surpreendidos pela manifestação no Brasil.

“Nós fomos para a Argentina, para o Chile e o Paraguai. Agora queremos visitar o Pantanal e ficar no Brasil por umas cinco semanas. Depois, a ideia é ir para o Uruguai e voltar para a Argentina”, revela Christine.

Ela explica que eles tiveram que fazer uma pausa além do programado em Mato Grosso o Sul porque estavam procurando um dentista. “Estou com dor de dente, então paramos para procurar um dentista e aí quando seguiríamos viagem acabamos ficando presos no protesto”, conta a mulher.

Sem conseguir sair do bloqueio, o casal conta que um morador da região ofereceu um local próximo ao ponto de bloqueio para que eles pudessem estacionar o motorhome e passar com maior conforto à noite.

O casal disse ainda que uma pessoa que fala inglês conversou com eles e explicou o motivo do bloqueio. “Ele explicou tudo. Está totalmente claro o que está acontecendo. È um pouco estranho, mas entendemos”, concluíram, completando que estão com a esperança de conseguir seguir viagem nesta sexta-feira pela manhã.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo