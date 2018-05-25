Em Mato Grosso do Sul, cerca de 100% das indústrias devem parar

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que a cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura do país tinha ontem120 plantas frigoríficas paradas – produtoras de carne de frango, perus, suínos e outros. No Estado frigorífico da Aurora em São Gabriel do Oeste de suínos, Minerva e unidades do JBS estariam com atividades suspensas.

Os 6.201 estabelecimentos industriais de Mato Grosso do Sul devem parar de produzir hoje, segundo levantamento da Fiems. A situação é mais crítica nas indústrias de carnes e laticínios, sendo que no caso do leite, muitos produtores tiverma que descartar o produto ontem.

Mais de 175 mil trabalhadores estão com atividades suspensas em todo o país.

A entidade denuncia ainda que não houve a liberação das cargas vivas em vários pontos de parada do movimento de greve nas estradas, pois diz que recebeu relatos de produtores com caminhões transportando animais parados em bloqueios em todo o país e que haveria casos de animais com mais de 50 horas sem alimentação. Também está travada em vários pontos a circulação de caminhões de ração, que levariam alimentos para os criatórios espalhados por pequenas propriedades dos polos de produção.

A ABPA afirma que a situação nas granjas produtoras é gravíssima, com falta de insumos e risco iminente de fome.