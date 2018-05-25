Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:05

Buscar

Últimas notícias
X

Cadeira produtiva

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 100% das indústrias devem parar

Situação é mais critica nas indústrias de carne e laticínios

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/05/2018 às 10:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os 6.201 estabelecimentos industriais de Mato Grosso do Sul devem parar de produzir hoje, segundo levantamento da Fiems. A situação é mais crítica nas indústrias de carnes e laticínios, sendo que no caso do leite, muitos produtores tiverma que descartar o produto ontem.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que a cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura do país tinha ontem120 plantas frigoríficas paradas – produtoras de carne de frango, perus, suínos e outros. No Estado frigorífico da Aurora em São Gabriel do Oeste de suínos, Minerva e unidades do JBS estariam com atividades suspensas.

Leia Também

• Greve de caminhoneiros para 60% das indústrias do Estado e preocupa presidente da Fiems

• Exportação de industrializados de MS registra alta de 21% e passa de US$ 1,12 bilhão

• Indústria de Mato Grosso do Sul deve crescer 6% este ano e 7,22% em 2019

Mais de 175 mil trabalhadores estão com atividades suspensas em todo o país. 

A entidade denuncia ainda que não houve a liberação das cargas vivas em vários pontos de parada do movimento de greve nas estradas, pois diz que recebeu relatos de produtores com caminhões transportando animais parados em bloqueios em todo o país e que haveria casos de animais com mais de 50 horas sem alimentação. Também está travada em vários pontos a circulação de caminhões de ração, que levariam alimentos para os criatórios espalhados por pequenas propriedades dos polos de produção. 

A ABPA afirma que a situação nas granjas produtoras é gravíssima, com falta de insumos e risco iminente de fome.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo