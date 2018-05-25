Governo anuncia obras de infraestrutura de integração do Pantanal

O governador Reinaldo Azambuja entregou e autorizou obras de infraestrutura nesta sexta-feira (25.5) no valor de R$ 4.723.086,00 em Rio Negro (a 144 quilômetros da Capital) e anunciou investimentos em ligações que vão integrar o Pantanal favorecendo o escoamento da produção e o turismo ecológico.

Ele contou que o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, que virá a Mato Grosso do Sul em breve para dar ordem de serviço de duas frentes de obras na BR-419, ligando os municípios de Rio Verde e de Aquidauana a Rio Negro.

Reinaldo Azambuja afirmou ainda que autorizou uma obra para ligar Rio Negro a Corumbá, duas regiões do bioma pantaneira. “Hoje estamos fazendo uma rodovia que está lingando da Estrada Parque em Corumbá, a Curva do Leque, até aqui na Estrada do Curichão, e vamos sair da Estrada do Curichão e ligar até a Serra da Alegria e da Serra Alegria até a ponte sobre o rio Taquari, integrando Pantanal do Paiaguás com o Pantanal da Nhecolândia. Essa obra vai custar mais de R$ 20 milhões”, disse.

“É uma nova estrada que vai ser aberta. O que ela tem de importante para vocês? Muitas vezes a pessoa vem até Rio Negro e volta. Ele não dá sequência. Ele vai ter opção de dar sequência. Sair de Rio Negro e ir até Corumbá, Estrada Parque, ou subir Coxim, Pedro Gomes, saindo lá do outro lado da Transpantaneira. Isso é muito importante porque além de integrar a região produtiva, vai integrar o turismo, porque o Pantanal é uma beleza incomum”, acrescentou.

Pontes

Ainda em Rio Negro, Reinaldo Azambuja autorizou a construção de duas pontes de concreto em estradas municipais, no montante de R$ 2,85 milhões: a travessia sobre o Rio Negro, com 50 metros de extensão e seis metros de largura; e a sobre o rio Negrinho, com 30 metros, entre Rio Negro e Rio Verde.

Asfalto

Os investimentos em Rio Negro não param aí. A professora Giuliane Felix, 47 anos, comemora a vinda do tão sonhado asfalto na rua Pernambuco, em frente a casa dela. “Hoje está muito bom, está bonito. Antigamente a rua era com muita areia, poeira. O asfalto facilita na limpeza de casa. Tínhamos muito problema com a poeira no tempo seco e hoje já está melhor. Além de que, quando chovia, tinha muitos buracos”, conta.

Mais duas frentes de obras de asfalto e drenagem foram autorizadas por Reinaldo Azambuja, envolvendo a rua Santos Dumont e adjacentes, no valor de R$ 1.457.804,70, sendo R$ 1,059 milhão de recursos próprios e R$ 393 mil de emenda da senadora Simone Tebet.

“Vai acabar erosão. Vai ser maravilhoso. Sempre estão passando a patrola, mas quase que não resolve. Acho que vai ficar maravilhosa a rua”, conta a pensionista Levina Rodrigues Prada, que mora em uma casa de esquina, na rua Santos Dumont. Também recebem pavimentação partes da rua Mitsuo Ezoe, avenida Liberdade e rua São Pedro. Reinaldo Azambuja também autorizou o projeto para asfaltar o bairro Cohab 2.

O prefeito Buda do Lair agradeceu os investimentos do Governo do Estado. “É um momento histórico e muito importante para o município. Quero agradecer Reinaldo [Azambuja] pelo seu olhar municipalista. O senhor honra mais um compromisso”, disse.

Acompanharam o governador, os deputados federal, Geraldo Resende; os estaduais Mara Caseiro, Enelvo Felini, Beto Pereira, Rinaldo Modesto e Felipe Orro; e o secretário-adjunto de Estado de Infraestrutura, Edmir Bosso; além de prefeitos e vereadores da região.