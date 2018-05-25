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Paralisação

Prefeitura de Bonito deve suspender serviços a partir de segunda-feira

Medidas serão tomadas se a situação não for regularizada até domingo

Renan Nucci

Publicado em 25/05/2018 às 15:40

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Por meio de nota, a prefeitura de Bonito anunciou que pode paralisar as atividades na semana que vem, caso não haja acordo para que acabe a paralisação dos caminhoneiros, deflagrada no início da semana. O manifesto, que cobra redução de impostos no preço do diesel, reflete na escassez de combustíveis nos postos da região.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Bonito comunica à população que devido à paralisação nacional dos caminhoneiros e ao consequente desabastecimento que vem ocorrendo em diversos setores, PRINCIPALMENTE COM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CASO A SITUAÇÃO NÃO SEJA NORMALIZADA ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO, DIA 27 - A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 28 DE MAIO, SERÃO TOMADAS AS SEGUINTES MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

Será suspenso por tempo indeterminado o transporte escolar rural e urbano em todas as linhas, mas as aulas normais não serão interrompidas. Para os alunos da área rural serão enviadas atividades de aulas programadas, com pesquisas e trabalhos, a fim de reduzir ao mínimo o prejuízo no desenvolvimento escolar.

A coleta de lixo será reduzida até domingo. A prefeitura convoca a população a colaborar, reduzindo a produção de lixo e acondicionando o material em sacos plásticos de forma segura e adequada, até a regularização dos serviços.

A Secretaria Municipal de Saúde realizará somente o transporte dos pacientes de alto risco, urgências e emergências. Será suspenso todo tipo de transporte, incluindo o transporte das equipes das ESF´s rurais e urbana.

A Secretaria Municipal de Assistência Social suspenderá as visitas técnicas-sociais.

O Departamento Municipal de Desenvolvimento Rural suspenderá por tempo indeterminado os atendimentos aos pequenos produtores rurais quanto ao preparo de solo e transporte de calcário, ração e insumos.

A decisão foi tomada pela prefeitura, em comum acordo com as secretarias municipais.

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