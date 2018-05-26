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Provas Adiadas

TRT/MS faz comunicado sobre o funcionamento durante a greve dos caminhoneiros

Órgão acompanhará o desenvolvimento das negociações entre o Governo Federal e a representação dos grevistas

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/05/2018 às 08:00

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Em virtude da paralisação nacional dos motoristas de transporte autônomo, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região comunicou, por meio de nota, que a Administração do TRT/MS acompanhará, neste fim de semana, o desenvolvimento das negociações entre o Governo Federal e a representação dos grevistas e informará em seu site, até domingo (27), eventual necessidade de suspensão das suas atividades e dos prazos processuais.

Até o momento, o funcionamento da Instituição vem sendo realizado normalmente e eventuais dificuldades para comparecimento às audiências designadas devem ser comunicadas diretamente ao juiz do processo, que procederá à análise do caso concreto.

Provas adiadas

As provas do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Estágio da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que seriam realizadas no domingo (27), foram adiadas para o dia 17 de junho.

A mudança levou em consideração a redução da circulação de ônibus e coletivos para deslocamento dos estudantes e acadêmicos. As vagas de estágio são para 15 cidades do Estado, mas as provas serão realizadas em apenas cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Corumbá.

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