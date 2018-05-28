Exército doa caminhões para a Polícia e o Corpo de Bombeiros de MS

Reforço
Quatro caminhões do Exército Brasileiro foram doados para as forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (28.5). Dois veículos foram entregues à Polícia Militar e outros dois ao Corpo de Bombeiros.
Com as presenças do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, a cerimônia de doação foi realizada na sede do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande.
O Exército foi representado pelo chefe do Centro de Coordenação de Operações, general de Brigada Carlos Henrique Teche. “A doação dos caminhões fortalece as estruturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que têm ligações históricas com o Exército em Mato Grosso do Sul”, discursou.
Reinaldo Azambuja falou da integração entre as instituições. “Temos conseguido implementar muitas ações no Estado em várias áreas graças ao apoio do Exército. A doação de hoje mostra o espírito de solidariedade do Exército com as forças estaduais”, afirmou.
Os caminhões da marca Mercedes Benz foram totalmente reformados pelo Exército Brasileiro e entregues em plenas condições de uso. Cada veículo possui capacidade para transportar 23 passageiros ou cinco toneladas de cargas.
“Dos caminhões entregues um ficará com a Polícia Militar Ambiental (PMA), outro seguirá para 3º Batalhão da Polícia Militar em Dourados e dois irão para o Corpo de Bombeiros. Eles serão utilizados para o transporte da tropa e de materiais, principalmente em locais de difícil acesso”, explicou Videira.
Em 2016, outros três caminhões foram doados pelo Exército ao Estado. Também estiveram presentes na cerimônia os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, os coronéis Waldir Ribeiro Acosta e Joilson do Amaral, respectivamente.
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