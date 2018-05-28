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Greve dos caminhoneiros chega ao 7º dia com 44 pontos bloqueados em MS

PRF fala em 19 pontos em rodovias federais e PRE registra 25 trechos nas estaduais

Luiz Guido Junior

Publicado em 28/05/2018 às 10:52

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Greve dos caminhoneiros contra o preço do diesel chega ao 7º dia e mantém 44 pontos de bloqueio em Mato Grosso do Sul. Até ontem (26), a paralisação mantinha 74 pontos de bloqueio em rodovias federais e estaduais. A desmobilização e redução de manifestantes foram registradas em todo o país.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) revelou que 19 pontos em rodovias federais do Estado permanecem bloqueados. Já o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva aponta 25 pontos nas rodovias estaduais.

Quais rodovias? Vale ressaltar que apenas cinco rodovias federais que cortam o Estado estão sob bloqueios, sendo elas: BR-262 (Campo Grande, Anastácio, Corumbá, Terenos e Três Lagoas), BR-267 (Bataguassu, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Guia Lopes da Laguna), BR-060 (Bela Vista, Camapuã, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, e Sidrolândia), BR-158 (Brasilândia, Cassilândia, Paranaíba e Três Lagoas);

Por fim, a BR-163, uma das mais movimentadas do Estado, apresenta interdições em Bandeirantes, Caarapó, Campo Grande (nos quilômetros 477, 462 e 492), Coxim, Dourados (em três pontos, km 256, 266 e 281) Eldorado, Naviraí, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

A Polícia Rodoviária Federal mantém corredores para a circulação de transporte de animais vivos, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, medicamentos, combustíveis e outras cargas sensíveis estão sendo mantidos pela PRF, além de prestação de apoio aos manifestantes durante a desmobilização no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais.

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