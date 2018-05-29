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Governador decreta situação de emergência no MS por conta da paralisação

Estado já enfrenta problema de desabastecimento nos supermercados e postos de combustíveis

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2018 às 13:59

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Para garantir a ordem pública e para que o cidadão tenha seus direitos como acesso a serviços essenciais assegurados, o governador Reinaldo Azambuja assinou nesta terça-feira (29.5) decreto de Situação de Emergência, que terá vigência até que a situação seja normalizada. O Estado já enfrenta problema de desabastecimento nos supermercados e postos de combustíveis e a suspensão de alguns serviços na área da saúde.

“Santa Casas de Campo Grande e Corumbá e outras unidades hospitalares suspenderam cirurgias eletivas. É grande o risco de desabastecimento do Estado de produtos essenciais como remédios insumos da área da saúde, alimentos, gás e combustíveis, e de morte de aves e suínos por falta de ração”, lê-se na nota.

Azambuja reconhe a causa do manifesto deflagrado há mais de uma semana, mas disse que as medidas são para resguardar o direito do cidadão. “O Governo do Estado não discute a legitimidade do movimento dos caminhoneiros, mas está tomando as medidas necessárias para proteger a população. Não é possível permitir que a redução dos estoques coloque em risco os direitos básicos da população e a vida das pessoas”.

A nota na íntegra pode ser visualizada aqui.

 

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