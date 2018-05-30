Governo lança quase R$ 5 milhões em licitações para quatro municípios, incluindo Dois Irmãs e Terenos

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (30.05), cinco licitações para obras em vias urbanas que irão beneficiar quatro municípios de Mato Grosso do Sul: Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Angélica e Nova Andradina. Os investimentos estão orçados em R$ 4.789.665,00.

Segundo a publicação, para o município de Terenos estão previstas duas obras: uma para a pavimentação e drenagem da rua Joaquim Honostório de Rezende e ruas do entorno, orçada em R$ 1.147.876,24 e outra, para o recapeamento da rua Pedro Celestino e diversas ruas do Jardim Bodoquena, cujo investimento pode chegar a R$ 1.809.779,10.

Já em Nova Andradina os recursos são de R$ 927.105,22 e irão contemplar com asfalto a avenida Dilson Casarotto (parte 1), no distrito de Casa Verde. Em Dois Irmão do Buriti, a pavimentação e drenagem da rua Campo Grande (entre avenida Reginaldo Lemes da Silva e rua Tomas de Andrade, tem obras orçadas em R$ 401.292,35. E em Angélica, a pavimentação asfáltica na rua Cinco, avenida Francisco Marcolino da Costa, Rua Bandeirantes e Rua Santos Dumont deve receber investimentos de até 503.612,09 mil.