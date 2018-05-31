Licenciamento de veículos com placas final 3 vence nesta quinta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que nesta quinta-feira (31.5) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placa final 3, sem acréscimo. Para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia pelo site.

O Detran também ressalta que prorrogou o prazo para a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) passando para 10 de junho de 2018.

Tendo em vista que, em razão da paralisação nacional e a consequente crise de abastecimento de combustíveis, a distribuição regular das CRLVs, a todas as agências de trânsito do Estado foi prejudicada nos últimos dias.

Os órgãos de fiscalização de trânsito estão sendo comunicados a fim de adequarem sua atuação à mudança contingencial e excepcional nos serviços prestados pelo Detran mediante às circunstâncias.