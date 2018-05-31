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Feriado

Veja o que abre e fecha neste feriado nas repartições estaduais

Renan Nucci

Publicado em 31/05/2018 às 15:00

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O Governo de Mato Grosso do Sul informa os horários de funcionamento de serviços neste feriado prolongado de Corpus Christi que começa nesta quinta-feira (31.5).

O expediente desta sexta-feira (1º.6) será ponto facultativo, nas repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, conforme decreto “E” nº 1, de 11 de janeiro de 2018 – que divulgou folgas e feriados do ano de 2018 nos setores do Executivo Estadual.

Conforme a publicação, os dirigentes dos órgãos e das entidades deverão garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão.

Confira abaixo os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Hemosul

O Hemosul de Campo Grande atenderá em horário diferenciado no feriado prolongado de Corpus Christ. A unidade não abrirá no feriado, mas irá atender na sexta-feira (1º.6), das 7h às 12h e, no sábado (2.6), das 7h às 12h. O hemocentro fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro. No interior, todas os pontos de coleta do Hemosul estarão fechados neste feriado prolongado.

Conforme o Hemosul, para atender os pacientes internados em Mato Grosso do Sul também está convocando com urgência os doadores de sangue tipo O- e O+. Todos os hospitais públicos e privados do Estado são atendidos pela Hemorrede de Mato Grosso do Sul. Pois, a necessidade da doação frequente é reforçada, uma vez que a produção de plaquetas tem validade de cinco dias. Assim, para atender os pacientes internados em Mato Grosso do Sul, o Hemosul convoca doadores de sangue tipo O+ e O-.

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a de motorista. Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que ir acompanhado de um responsável legal ou então pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), e levar o responsável legal para assinar e, então, reconhecer firma desta assinatura. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

O doador tem que estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação. É recomendado alimentação saudável.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá atendimento ao público na quinta e sexta-feira (31.5 e 1º.6), devido ao feriado de Corpus Christi e ao ponto facultativo, respectivamente.

O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira (4.6). Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos telefones 154 – na Capital – e (67) 3368-0500 no interior do Estado.

Atendimento Fácil

As unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – ficam fechadas na quinta e sexta-feira (31.5 e 1º.6), e voltam a funcionar somente na segunda-feira (4.6).

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