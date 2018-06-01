Governo deposita hoje salário dos servidores estaduais

Proventos
Os rendimentos estarão disponíveis para uso neste sábado (2)
O governo do Estado informou que os salários dos servidores estaduais serão depositações nesta sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Com isso, os valores estarão disponíveis para saque no sábado, dia 2 de junho.
Ao todo, a folha de pagamento injeta cerca de R$ 450 milhões na economia regional, que são destinados para aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. A decisão de pagar os vencimentos antes do próximo dia útil é do governador Reinaldo Azambuja.
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