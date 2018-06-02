Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões no concurso deste sábado

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As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h (horário de Brasília) de hoje
A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.046 que será sorteado neste sábado (2).
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h (horário de Brasília) de hoje. O sorteio será realizado às 20h.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.
No sorteio da última quarta-feira (30), uma única aposta feita na cidade de Primeiro de Maio (PR) acertou as seis dezenas sorteadas e levou o prêmio de R$ 29 milhões.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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