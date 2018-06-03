Projeto Florestinha recebe 60 fardamentos completos doados pelo Sicredi

A diretoria do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) realizou levantamentos de projetos socioambientais, que se coincidissem dentro de sua filosofia e programa para apoiar.

Em abril deste ano, os diretores conheceram o projeto Florestinha e ficaram impressionados com o tipo de atividade desenvolvida no Projeto, não só da parte social em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), mas também pelo aspecto da Educação Ambiental desenvolvida para os participantes – alunos de escolas públicas e privadas do Estado.

Ao perceberem que as crianças não possuíam uniformes completos resolveram realizar a doação de 60 fardas às crianças da unidade do Projeto, localizada no Parque Estadual Matas do Segredo, no Jardim Presidente na Capital.

Nesta semana, estiveram na Unidade do Projeto, o presidente do Sicredi, Antônio Kikuo Kurose; o vice-presidente, Wardes Antônio Conte Lemos; o diretor de Operações, Altair Gonçalves; o diretor-executivo, Fábio José Wolski de Almeida e outros diretores para a solenidade de entrega dos uniformes. Cada criança estava vestida com a calça, gandola, camiseta, boné, cinto, coturno e as divisas e insígnias de graduações e postos na farda. O valor total do investimento foi de R$ 21.600,00.

Durante a entrega, Antonio Kurose destacou a importância de um projeto dessa natureza, que cuida das crianças e adolescentes, para em princípio, evitar o possível aliciamento pelo tráfico, mas principalmente para a formação de cidadania, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida e que contribuam com a sociedade e com o País.

Ele ainda falou de aumentar o estreitamento dos laços entre o Sicredi e o Projeto tendo em vista as semelhanças dos objetivos sociais de ambos. Para o Projeto, o fardamento completo é fundamental, pois aumenta a auto-estima das crianças e adolescentes, que dentro de suas atividades participam de desfiles e outros eventos, bem como, equipes realizam trabalhos de Educação Ambiental no Estado e necessitam estarem fardadas.