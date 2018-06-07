Prefeito e secretário de Bonito vão ao Japão divulgar turismo do MS

Atendendo convite do município de Shimanto, localizado na província de Kochi, no Japão, o prefeito municipal, Odilson Soares, visitou oficialmente a cidade japonesa no mês de maio, retribuindo a visita realizada pelo prefeito Masahiro Nakahira à Bonito em 2017. Na ocasião, acompanhado por uma missão técnica, o prefeito japonês conheceu a estrutura turística e o modelo de gestão turístico ambiental local.

Em Shimanto o prefeito Odilson, acompanhado pelo secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Mariano, foi recepcionado pelo prefeito Masahiro Nakahira e conheceu a forma de gestão administrativa municipal, a organização turística local e a cultura milenar da cidade, que tem mais de 550 anos de fundação. As visitas técnicas foram acompanhadas pelo secretario de Planejamento, Economia e Assuntos Institucionais, Tanou Koji, e pelo seu assessor técnico Yamasaki Toshiyuki.

Durante a visita, o secretário de Turismo Augusto Mariano ministrou palestra às autoridades e empresários locais, apresentando o modelo de gestão turístico ambiental de Bonito e explicando como o turismo despontou, desde a criação do COMTUR e da implantação do "voucher", tornando-se a atividade econômica mais importante do município.

Na oportunidade os prefeitos Odilson e Masahiro Nakahira fortaleceram os laços de amizade entre as duas cidades, estudando para o futuro a formalização de reconhecimento de cidades coirmãs, com a viabilização de assinatura de termos de cooperação nas áreas de turismo, meio ambiente, cultura, educação e saúde.

O prefeito e o secretário de Turismo visitaram também a cidade de Kochi, capital da província, acompanhados pelo prefeito de Shimanto, ocasião em que foram recebidos em agenda oficial pelo secretário de Cultura, Assuntos Comunitários e Esportes, Toshikazu Kadota, e pela diretora de Divisão Internacional do Departamento de Cultura, Assuntos Comunitários e Esportes, Iku Yamasaki.

Durante o encontro foi também debatida a possibilidade do estreitamento dos laços de amizade e apoio para divulgação de Bonito em território japonês, tendo como base geográfica as cidades de Shimanto e Kochi. Por ocasião da visita o prefeito foi entrevistado pela imprensa local.

A cidade de Kochi, por meio de sua universidade, mantém convênios com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) na área médica, com ênfase especial na parte de cirurgias complexas.

De acordo com o prefeito a viagem foi proveitosa e de grande valia, coerente com o planejamento existente para a divulgação internacional de Bonito, permitindo o fortalecimento da interlocução com outras cidades, de outros países, dando ao município destaque mundial.

Para o secretário de Turismo, Augusto Mariano, a visita teve grande importância para a promoção do turismo local no Japão levando-se em conta que o público japonês é aficionado por natureza e ecoturismo, gosta de atividades como observação de aves e valoriza as viagens internacionais. O secretário lembrou ainda que o país é a terceira economia mundial e que a sua população tem alto poder aquisitivo.