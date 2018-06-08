Ciclistas realizam Pedal Sangue Bom em prol da campanha de doação de sangue

A fim de oferecer mais visibilidade à Campanha de Doação de Sangue que vai acontecer em Corumbá nesta sexta e sábado (08 e 09 de junho), a Associação de Ciclismo do Pantanal (ACP) está promovendo o primeiro “Pedal Sangue Bom” na cidade. A ação será realizada em parceria com o Instituto Sangue Bom, de Campo Grande, idealizador do projeto, com apoio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec). A pedalada acontecerá no sábado, dia 09, a partir das 07h, com concentração no Porto Geral.

De acordo com Cleber Colleone, presidente da ACP, várias associações de ciclismo do Estado estão aderindo ao “Pedal Sangue Bom” como maneira de sensibilizar a população com relação à doação de sangue e captação de doadores de sangue para medula. “A Associação de Ciclismo do Pantanal está fomentando desde o início de maio a mobilização de ciclistas na região de Corumbá, Ladário e Bolívia para aderirem à ação e participarem da campanha de doação de sangue”, afirmou Colleone.

Os ciclistas vão se concentrar no Porto Geral para alongamento e posterior deslocamento até o Núcleo Hemoterápico de Corumbá, onde estará acontecendo a doação de sangue. Eles devem passar pela rua Domingos Sahib, seguir pela Ladeira Cunha e Cruz, entrar na Delamare, subir pela 15 de Novembro e finalmente chegar à rua Colombo, onde está localizado o Núcleo Hemoterápico. O percurso contará com apoio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat).

“Esperamos que todos os ciclistas, vinculados ou não às associações de ciclistas da região, profissionais ou amadores, que exercem cidadania consciente, estejam presentes nessa ação solidária, de maneira a contribuir com essa importante campanha de doação de sangue e captação de doadores de sangue para medula”, afirmou Cleber Colleone. Conforme ele, os municípios de Corumbá e Ladário contam com mais de 150 ciclistas que pedalam frequentemente na região.

O presidente da Associação de Ciclismo do Pantanal lembrou que a doação de sangue feita por quem vai participar da pedalada pode ser realizada no dia anterior, já que nenhum esforço físico intenso deverá acontecer horas antes e depois da doação.

Essa é a primeira Campanha de Doação de Sangue realizada pelo Hemosul este ano em Corumbá, através do Núcleo Hemoterápico. Interessados podem realizar doação das 07h às 11 horas e das 13h e das 17h de sexta-feira (08 de junho) ou das 07h às 11 horas de sábado (09 de junho). Doadores devem estar bem alimentados (não pode doar em jejum), com documento com foto e adolescentes de 16 e 17 anos precisam da autorização dos responsáveis para doação de sangue. Para doação de sangue para medula, o interessado deve ser maior de idade.

Serviço: O Núcleo Hemoterápico de Corumbá funciona na rua Colombo, nº 1250, entre a 15 de Novembro e a 7 de Setembro, no Centro. O telefone para contato é (67) 3232-2470.