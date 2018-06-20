Prefeitura de Bonito vai reformar ponte sobre o Córrego Roncador

A Prefeitura Municipal de Bonito vai efetuar a reforma da ponte de madeira sobre o Córrego Roncador, localizada entre o Pesqueiro do Nóe e o lugar conhecido como "Postinho" (situado na MS-345), nas proximidades do distrito Águas do Miranda.

A ponte de madeira é construída em vigamento simples e vigamento armado e tem extensão de 32,50 metros, 4,5 metros de largura e de 4,0 metros de altura. A empresa contratada é a Lopes & Lopes Prestadora de Serviços Elétricos Ltda-ME e o valor global para execução do objeto do contrato é de R$ 72.865,00 (setenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais).

O prazo total para realização das obras e serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado.