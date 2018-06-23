Sucuri de 2 metros se enrola em roda de veículo e mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do município de Corumbá capturou, na noite da última sexta-feira (22), por volta de 20h30, uma sucuri de 2 metros que havia se enrolado na roda de um automóvel.

De acordo com a nota divulgada pelos bombeiros, a equipe foi acionada para comparecer atrás da sede do Clube Corumbaense, a Rua Athur Mangabeira, onde o animal estava. No local, eles verificaram que a cobra havia entrado debaixo do veículo e se enrolado na roda. Foi necessária a retirada do pneu para efetuar a captura.

A sucuri foi solta, sem ferimentos, em uma área de proteção nas imediações do Rio Paraguai, em considerável distância do perímetro urbano.