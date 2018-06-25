Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:57

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Reinaldo Azambuja firma convênio para reforma da Santa Casa de Corumbá

Com projeto pronto, Prefeitura garante licitar a obra de imediato para os trabalhos iniciarem em três meses

Renan Nucci

Publicado em 25/06/2018 às 13:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aguardada há mais de quatro décadas pela população, a reforma da Santa Casa de Corumbá está prestes a sair do papel.  Nesta segunda-feira (25.6), o governador Reinaldo Azambuja visitou a Cidade Branca para entregar e lançar novas obras – entre elas a de reforma e ampliação da principal unidade de saúde da região.

Reinaldo Azambuja assinou convênio que autoriza a transferência de R$ 11,9 milhões de recursos financeiros do Estado para a prefeitura de Corumbá. O montante, dividido em seis parcelas, também será investido na aquisição de novos equipamentos, reativação do centro obstétrico da maternidade e ativação de mais leitos.

Nas melhorias estão previstas as construções de um novo pronto socorro na esquina das ruas América e Sete de Setembro, com uma área física de 3.534,77 m² e estrutura para urgência e emergência de toda a região. A reforma do atual prédio do hospital inclui a construção de uma recepção geral, que atenderá o novo complexo, além de mais 30 leitos. Na maternidade, o aporte estadual vai possibilitar a reestruturação completa do centro obstétrico e da enfermaria.

“Reformar, ampliar e construir mais uma entrada e um novo pronto socorro era um anseio antigo da população corumbaense. Há mais de 40 anos que falavam em reforma e nunca dava certo. Estamos no caminho certo, com a pessoa certa: governador Reinaldo Azambuja que nunca mediu esforços para ajudar em todas as áreas possíveis”, destacou o prefeito Marcelo Iunes.

Conforme o governador, o pedido para melhorias no prédio da Santa Casa surgiu da própria comunidade. “De pronto aceitamos, a Prefeitura fez um projeto e hoje assinamos convênio. Agora, ela vai licitar a obra e fazer uma reestruturação completa, que transformará o prédio em uma nova Santa Casa. Fazemos um governo que respeita as vontades locais”, afirmou.

Para o secretário de Saúde de Corumbá, Rogério dos Santos Leite, a intervenção no prédio contribuirá para melhorar o atendimento à população e a condição de trabalho dos funcionários, “beneficiando todo o setor de saúde e dando maior poder de resolução para a cidade”. Já para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, o novo hospital ainda dará mais “dignidade a Corumbá, Ladário e toda a população pantaneira”.

Com o projeto pronto, a Prefeitura garante licitar a obra de imediato para os trabalhos iniciarem em três meses.

Instrumentos cirúrgicos

Além dos investimentos na rede física, a Saúde de Corumbá recebeu do Governo do Estado 31 caixas cirúrgicas e um arco cirúrgico para atender o setor de Ortopedia da Santa Casa. “São R$ 252 mil em instrumentais cirúrgicos. E, na semana que vem, a Secretaria de Estado de Saúde entregará um automóvel zero km para o programa de melhoria da saúde do trabalhador”, revelou Carlos Coimbra.

Mais ações

Também em Corumbá, Reinaldo Azambuja firmou parcerias que injetam recursos para melhorias em áreas como infraestrutura, saneamento, cultura e esporte. São eles:

Transferência de R$ 297 mil da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) para realização do “Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura”;

Repasse de R$ 330 mil para reforma da igreja matriz Nossa Senhora da Candelária, patrimônio histórico do município;

Ordem de serviço para início das obras de implantação, drenagem e cascalhamento (revestimento primário) dos trechos das rodovias MS-423 e MS-228 (R$ 10,4 milhões);

Ordem de serviço para início da restauração de outros 40 quilômetros da MS-228 – trecho entre o entroncamento com a BR-262 (Lampião Aceso/Fazenda Alegria, subtrecho entroncamento MS-184 (Curva do Leque)/Fazenda (R$ 7,9 milhões);

Autorização de licitação para construção de três pontes em concreto armado e cinco galerias celulares na zona rural de Corumbá – prolongamento da MS-243, trecho entroncamento BR-262 (Guaicurus) / São Simão, subtrecho Fazenda Jatobá – Forte Coimbra (R$ 2.746.869,41 orçados);

Inauguração da cobertura da quadra de esportes da EE Octacílio Faustino da Silva, obra de R$ 602.878,50 de investimentos, provenientes do FNDE/MEC (R$ 541.727,06) e contrapartida do Governo do Estado (R$ 61.151,44).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo