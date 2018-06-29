Títulos de propriedade são entregues em Dois Irmãos do Buriti

O Governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), entregou 19 títulos de propriedade para famílias de Dois Irmãos do Buriti.

Os documentos emitidos em conformidade com a nova Lei de Regularização Fundiária trouxeram tranquilidade para os beneficiários que agora serão legítimos proprietários de suas casas.

A entrega aconteceu nessa quinta-feira (28.6) e contou com a presença da coordenadora Especial de Projetos Habitacionais da Agehab, Ilidia Miglioli Sokoloski. “Agora vocês são donos legítimos do imóvel, podem dormir tranquilos, além de economizar com gastos cartorários que variam em torno de R$ 3 mil”.

O prefeito Edilsom Zandona também destacou a importância da legitimidade dos imóveis. “O que vocês estão recebendo hoje é o documento que comprova que a casa é de vocês. Quero agradecer ao empenho de toda a equipe de regularização fundiária da Agehab que veio até o município atendeu a situação de cada família e hoje entrega esse documento tão importante para cada um de vocês”.

A aposentada Laurice Jorge da Silva comemorou ao receber o documento. “Antes a gente ficava preocupado, mas agora sim minha alegria está completa, só tenho a agradecer por este presente”.

O auxiliar de serviços gerais, Maurício Negrão, também estava feliz por receber o título de seu imóvel. “Isso aqui é uma alegria pra gente, não teríamos condições de pagar por este documento e o Governo do Estado fez isso pela gente. Serei eternamente grato”.

O Governo do Estado auxiliou o município em todo o processo de regularização com apoio técnico e orientação. Antes cada família tinha apenas a posse do imóvel. Até o momento, 393 imóveis já foram regularizados e mais 4.799 estão em processo de regularização em Mato Grosso do Sul. Uma equipe está percorrendo os municípios em força tarefa para atingir a meta deste ano que é entregar 1.400 títulos em nome dos beneficiários.

O trabalho é desenvolvido em 50 município do Estado, desses 10 já emitiram a Certidão de Regularização Fundiária (CRF). São eles: Anastácio, Corumbá, Aquidauana, Anaurilândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Deodápolis, Sidrolândia, Sonora e Dois Irmãos do Buriti.