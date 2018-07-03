Associação de Magistrados de MS realiza fórum sobre segurança pública

A Associação Magistrados de Mato Grosso do Sul emitiu nota nesta terça-feira (3) sobre a intenção de querer ouvir a sociedade e saber quais suas preocupações, anseios, para cumprir, com mais qualidade, seu objetivo de distribuir justiça.

Assim, no dia 26 de julho, a AMAMSUL realizará o Fórum de Segurança Pública: Impunidade x Criminalidade, com palestrantes renomados, permitindo uma ampla discussão sobre temas a serem definidos pela população.

Confirmaram presença como conferencistas o juiz Mário José Esbalqueiro Jr., o promotor Thalys F. de Souza, o defensor público Fábio Rombi, o policial federal André Salineiro e o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), delegado Antônio Carlos Videira. Serão debatedores os juízes Eduardo Eugênio Siravegna Jr., Denize de Barros Dodero e Luiz Felipe Medeiros Vieira.

O presidente da AMAMSUL, Fernando Chemin Cury, ressaltou ser esse um momento oportuno para tal discussão, já que 2018 é ano eleitoral e o resultado da discussão será compilado em um documento para ser entregue aos partidos políticos.

“A magistratura quer colaborar na redação de propostas que abranjam, entre outras, a área de segurança pública, para que estas sejam encampadas e implementadas pelos vencedores dos pleitos eleitorais. Queremos ajudar na resolução de problemas que afligem a população”, afirmou Cury.

Votação – Qualquer cidadão poderá votar na escolha dos temas a serem debatidos no Fórum.

Para votar, basta acessar o site www.esmagis.com.br , escolher um dos cinco temas disponibilizados ou, se preferir, votar em uma das urnas de votação e apontar qual o tema de sua preferência.

As urnas ficarão à disposição da população no Tribunal de Justiça, no Cijus, no Fórum da Capital, na Câmara Municipal de Campo Grande, na 17ª Defensoria Pública de Promoção e Defesa do Consumidor, no Procon, entre outros.

Os temas mais votados serão levados a debate no dia 26 de julho, no auditório da Esmagis, que fica na sede campo da AMAMSUL. Os interessados em participar do Fórum poderão se inscrever no site da Esmagis, mas devem ser rápidos porque as vagas serão limitadas.

Participe. Vote e venha discutir um dos temas mais preocupantes da atualidade, que é a segurança pública. Você é convidado da AMAMSUL.

Urnas – Nesta terça-feira (3), a primeira urna para votação será entregue na Câmara Municipal de Campo Grande.

De acordo com a programação, na manhã de quinta-feira (5), uma urna irá para a 17ª Defensoria Pública de Promoção e Defesa do Consumidor e à tarde mais uma será colocada para votação no Fórum da Capital.

As outras urnas serão entregues durante a próxima semana. São apoiadores do evento, além dos palestrantes, o Tribunal de Justiça de MS, a Anoreg/MS, a Esmagis e a TV Morena.