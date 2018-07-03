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Projeto institui medidas de prevenção ao suicídio de jovens e adolescentes

O Poder Público deve agir na prevenção do suicídio, articulando ações nas áreas da educação, assistência social e psicologia

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 16:24

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Mato Grosso do Sul é o quarto no ranking nacional de suicídios entre jovens, com idades entre 15 e 29 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Diante da realidade constatada nas escolas, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou, na sessão desta terça-feira (3), Projeto de Lei que institui medidas de prevenção ao suicídio de jovens e adolescentes no âmbito do Estado.

“Tenho visitado as escolas e vejo a preocupação de gestores, coordenadores e professores. Escuto relatados de sofrimento psicológico entre os alunos, em razão de problemas de ordem pessoal, especialmente entre as famílias mais vulneráveis. O Poder Público deve agir na prevenção do suicídio, articulando ações nas áreas da educação, assistência social e psicologia”, disse Kemp.

Conforme o projeto, o Executivo deverá desenvolver projetos nas seguintes linhas: desenvolvimento de um aplicativo que possibilite a comunicação do jovem com a rede de apoio multidisciplinar, ações educativas envolvendo várias disciplinas, sensibilização e orientação à sociedade civil e capacitação dos profissionais da educação quanto ao suicídio.

No Brasil, entre 2000 e 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas dos dez aos 14 anos, e 45% dos 15 aos 19 anos. Para Kemp, é preciso seguir o modelo do Japão, que em 1998 desenvolveu medidas de saúde pública para diminuir o número de suicídio. “A sociedade chegou a um ponto que a omissão ameaça o futuro. Das medidas que propomos, quero destacar a implantação do aplicativo com finalidade de permitir, de maneira imediata, que os jovens se conectem com uma rede de profissionais. A ferramenta tecnológica  é uma alternativa de acesso rápido a esta geração inserida no mundo digital, podendo ser grande aliada na prevenção do suicídio”, destacou o deputado.

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