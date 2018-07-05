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Miranda

Amigos de SP sofrem acidente de barco no Rio Miranda e um fica ferido

Ao todo, grupo é de seis pessoas mas apenas duas estavam no barco

Renan Nucci

Publicado em 05/07/2018 às 16:01

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Amigos de São Paulo sofreram acidente entre barcos nesta quinta-feira, durante pescaria no rio Miranda, região da fazenda Porto Seguro, a cerca de 60 quilômetros de Aquidauana. Um deles, de 52 anos, teve fratura exposta na mão e precisou de socorro.

Conforme apurado, o grupo com seis pessoas veio pela primeira vez pescar em Mato Grosso do Sul. Eles estavam juntos desde ontem, mas hoje, a vítima e outro amigo saíram para pescar sozinhos e pararam às margens do rio, quando subitamente outro barco veio na direção e atingiu a embarcação deles.

Segundo a vítima, foi tudo tão rápido, que mal tiveram tempo de reagir. O homem relatou que o outro barco estavam em velocidade considerável, tanto que saltou sobre sua embarcação no momento do impacto. A vitima, que mora em Presidente Prudente, começou a sentir dores na não e, ao verificar, se deu conta da fratura.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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