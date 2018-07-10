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Governo do Estado publica ampliação de 500 vagas no concurso da Agepen

Lista com os candidatos habilitados será publicada na sexta-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/07/2018 às 08:16

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O governo do Estado publicou nesta segunda-feira (9) a ampliação de 500 vagas no concurso de provas e títulos para provimento do cargo de Agente Penitenciário, da Agência Estadual do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

A lista com os 500 candidatos habilitados, que serão divididos em duas turmas, está prevista para ser publicada na sexta-feira (13.7) no DOE. São 351 vagas para a área de Segurança e Custódia, cinco vagas para área de Administração e Finanças com habilitação em Administração, duas vagas para habilitação em Ciência Contábeis, uma vaga para ária de Tecnologia em Processamento de Dados e 92 vagas para graduação em nível superior. Na área de Assistência e Perícia são 22 vagas para habilitação em psicologia, oito vagas para Serviço Social e 19 vagas para habilitação em Direito.

O certame foi realizado em 2016. Finalizadas todas as etapas do processo seletivo, 438 novos servidores foram convocados e já atuam no sistema penitenciário em Mato Grosso do Sul. 

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