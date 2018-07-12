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Concurso

Associados da Sicredi Pantanal MS vencem concurso fotográfico SimplesCidade

12 fotos foram escolhidas e irão compor calendários e agendas do Sicredi em 2019

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2018 às 13:59

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Osvaldo Esterquile Junior (Central Sicredi Brasil Central – Sicredi Pantanal MS)
Thaise Paré Dias (Central Sicredi Brasil Central – Sicredi Pantanal MS)

O concurso Nacional SimplesCidade, promovido pelo Sicredi, teve 3 mil participantes e mais de 10 mil fotos inscritas. 12 fotos foram escolhidas e irão compor  calendários e agendas do Sicredi em 2019.

O Sicredi anunciou os vencedores do concurso cultural fotográfico SimplesCidade e a Sicredi Pantanal MS comemora a escolha de duas fotos de seus associados, que estarão estampadas nas agendas, calendários e materiais institucionais da cooperativa, em âmbito nacional, no ano de 2019.

As fotos escolhidas foram tiradas ao pôr do sol, no minianel em Maracaju; e também na Cachoeira da Gruta, em Bodoquena. Os associados responsáveis pelos registros são, respectivamente, Thaíse Paré Dias e Osvaldo Esterquile Junior.

Além de terem suas fotos impressas nos materiais institucionais do Sicredi, os vencedores também ganharam uma câmera fotográfica profissional (Canon EOS Rebel T6 DSLR).

Com o tema “Seu Olhar Sobre a Sua Cidade”, no qual os associados da instituição financeira cooperativa puderam inscrever fotos com a visão própria de suas respectivas cidades, e o mote “Seu Olhar Sobre o Seu País”, no qual os colaboradores participaram com registros sobre qualquer lugar do Brasil, o Sicredi buscou engajar esses dois públicos a fazer juntos os materiais institucionais para 2019.

Ao todo, foram inscritas mais de dez mil fotos para o concurso, tiradas por três mil participantes. De todas as imagens inscritas, 12 foram escolhidas por um júri técnico composto de fotógrafos da Canon e irão compor os calendários e as agendas do Sicredi no próximo ano. Das 12 fotos, dez foram produzidas por associados do Sicredi (dois por cada uma das 5 centrais que compõe o Sistema) e duas são de autoria de colaboradores da instituição financeira cooperativa.

Os vencedores do concurso fotográfico SimplesCidade foram:

Thaise Paré Dias (Central Sicredi Brasil Central – Sicredi Pantanal MS)
Osvaldo Esterquile Junior (Central Sicredi Brasil Central – Sicredi Pantanal MS)
Christopher Fernandes Borges (Central Sicredi Centro Norte)
Cleverson Luiz Veronese (Central Sicredi Centro Norte)
Jose Carlos Torres Gonçalves Júnior (Central Sicredi Norte Nordeste)
Gustavo Henrique de Lima Aureliano (Central Sicredi Norte Nordeste)
Lucas Felipe Dos Santos (Central Sicredi PR/SP/RJ)
Igor de Souza Fernandes (Central Sicredi PR/SP/RJ)
Greice Alana Scheibler (Central Sicredi Sul Sudeste)
Edgar Paveck Sanchez Junior (Central Sicredi Sul Sudeste)
Bruno de Assis (Colaborador do Sicredi na Bahia)
Henrique de Cesare Pacheco Frainer (Colaborador do Sicredi no Rio Grande do Sul)

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