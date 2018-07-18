Obras do Corpo de Bombeiros devem começar em setembro em Bonito

Durante entrevista concedida na terça-feira (17) a uma emissora de rádio local, o secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Helianey Paulo Silva, afirmou que o projeto para construção do Quartel do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Bonito já está pronto e que as obras devem ser iniciadas no mês de setembro próximo.

De acordo com o secretário, o governo estadual já conseguiu os recursos necessários por meio da liberação de crédito suplementar da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no valor de R$ 3.784.984,55.

O projeto prevê uma estrutura capaz de comportar 25 policiais, aparelhada com viaturas autobomba, de busca e salvamento, camionete 4×4, unidade de resgate, dois veículos pequenos e equipamentos operacionais.

A instalação da guarnição se dá por meio de parceira com a Prefeitura Municipal de Bonito.