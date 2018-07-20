Concluída a reforma dos banheiros da Gruta do Lago Azul, em Bonito

Cidades
Obras da prefeitura incluíram a reforma completa do local
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, concluiu nesta semana a reforma dos banheiros do receptivo da Gruta do Lago Azul, um dos dois atrativos públicos do município juntamente com o Balneário Municipal.
As obras incluíram a colocação de mármores, a substituição do telhado, azulejos, forros, vasos, torneiras, espelhos, pias e azulejos - entre outros itens - além de melhoramentos voltados para a acessibilidade e reformas externas no paisagismo do local.
A conclusão dos trabalhos foi vistoriada nesta quinta-feira (19) pelo prefeito municipal, Odilson Soares, acompanhado pelo secretário municipal de Administração, Celso Henrique Poli.
A empresa responsável pelas obras é a Engenho, Arquitetura LTDA ME, contratada mediante licitação.
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