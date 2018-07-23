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Cidadania

Fórum de Segurança Pública discutirá temas escolhido pela sociedade

Para o evento, foram convidados personalidades renomadas, que debaterão temas escolhidos pela população

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 09:46

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No dia 26 de julho, em parceria com a ESMAGIS, a Associação dos Magistrados de MS (AMAMSUL) realizará o Fórum de Segurança Pública: Impunidade x Criminalidade. 
 
Para o evento foram convidados personalidades renomadas, que debaterão temas escolhidos pela população. A votação dos temas foi realizada pelo site da ESMAGIS e em urnas disponibilizadas na Defensoria Pública, Procon/MS, Fórum de Campo Grande, Cijus, Tribunal de Justiça. 
 
Importante ressaltar que o Fórum é um dos eventos da AMAMSUL em celebração aos 40 anos de existência da entidade, completados no dia 2 de julho, e justifica-se em razão de a magistratura sul-mato-grossense desejar ouvir os anseios da população em assuntos de extrema relevância para todos.
 
Ainda há tempo de participar do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.esmagis.com.br. Além do Tribunal de Justiça de MS, são apoiadores do evento os palestrantes, a Anoreg/MS, a Esmagis e a TV Morena. 
 
O Fórum será realizado às 19 horas, no auditório da Esmagis, que fica na sede campo da associação, na Rua Av. Ana Rosa Castilho Ocampos, 1455, no Jardim Montevidéu.

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