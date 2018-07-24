Festival terá oficina de estamparia artesanal: confira

Como parte da programação do 19º Festival de Inverno de Bonito será realizada do dia 26 ao dia 29 de julho (de quinta a domingo) uma Oficina de Estamparia Artesanal. O objetivo é ensinar a trabalhar com técnicas de carimbo e estêncil, mostrando como aproveitar materiais simples no desenvolvimento de estampas corridas impressas manualmente.

Entre os produtos a serem criados estão cangas, echarpes, toalha de banho e bolsas.

Também serão abordadas noções de formação do custo e preço de venda, além da conceituação do mercado pretendido.

As oficinas terão 2 turmas - cada uma com vaga para até 10 pessoas - e serão ministradas nos horários de 08h00 às 12h00 (matutino) e das 14h00 às 18h00 (vespertino). Cada turma terá carga horária de 16 horas e poderão se inscrever pessoas a partir de 16 anos - que preferencialmente saibam costurar.

A oficina será realizada no Instituto Família Legal, localizado à Rua Paulo VI, nº 41, no BNH.

O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito por meio da Sala do Empreendedor - responsável pelas inscrições - que também poderão ser feitas pelo telefone 99229-4560.