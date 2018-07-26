Agesul libera tráfego pesado em ponte da rodovia MS-184

Estrada Parque
Ponte nº 4 da MS-184 fica localizada entre o Buraco da Piranha (BR-262) e o Passo do Lontra
A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) liberou o tráfego na ponte de madeira nº 4 da rodovia MS-184, Estrada Parque, no Pantanal de Corumbá. A estrutura foi praticamente reconstruída depois de sofrer danos devido à pressão da correnteza durante o pico da enchente na região causada pelos rios Aquidauana e Miranda.
A passagem de veículos pesados foi interrompida em janeiro deste ano, após a constatação das deficiências em sua base de sustentação causadas pela força da água que cruza a Estrada Parque em direção ao rio Paraguai. Há duas semanas, a Agesul construiu um desvio ao lado da ponte para manter o tráfego parcial na MS-184 enquanto a restauração era feita.
Durante a suspensão do tráfego para veículos pesados, a Agesul orientou os caminhoneiros a utilizar o desvio pela BR-262 e MS-432 (distrito de Albuquerque) e MS-228 (Curva do Leque), garantindo o acesso às fazendas e o transporte de gado. A ponte nº 4 (km 2,8 da MS-184) foi praticamente desmontada para ajustar os jogos de esteios de aroeira comprometidos.
A liberação da estrutura sobre vazante, com capacidade para 15 toneladas, beneficia a movimentação de caminhões para o leilão que será realizado neste sábado, na Nhecolândia, com previsão de comercialização de cinco mil animais. A obra também atende ao fluxo de turistas à região da Estrada Parque, um dos principais destinos de ecoturismo do Estado.
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