Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:38

Buscar

Últimas notícias
X

Estrada Parque

Agesul libera tráfego pesado em ponte da rodovia MS-184

Ponte nº 4 da MS-184 fica localizada entre o Buraco da Piranha (BR-262) e o Passo do Lontra

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/07/2018 às 11:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) liberou o tráfego na ponte de madeira nº 4 da rodovia MS-184, Estrada Parque, no Pantanal de Corumbá. A estrutura foi praticamente reconstruída depois de sofrer danos devido à pressão da correnteza durante o pico da enchente na região causada pelos rios Aquidauana e Miranda.

A passagem de veículos pesados foi interrompida em janeiro deste ano, após a constatação das deficiências em sua base de sustentação causadas pela força da água que cruza a Estrada Parque em direção ao rio Paraguai. Há duas semanas, a Agesul construiu um desvio ao lado da ponte para manter o tráfego parcial na MS-184 enquanto a restauração era feita.

Durante a suspensão do tráfego para veículos pesados, a Agesul orientou os caminhoneiros a utilizar o desvio pela BR-262 e MS-432 (distrito de Albuquerque) e MS-228 (Curva do Leque), garantindo o acesso às fazendas e o transporte de gado. A ponte nº 4 (km 2,8 da MS-184) foi praticamente desmontada para ajustar os jogos de esteios de aroeira comprometidos.

A liberação da estrutura sobre vazante, com capacidade para 15 toneladas, beneficia a movimentação de caminhões para o leilão que será realizado neste sábado, na Nhecolândia, com previsão de comercialização de cinco mil animais. A obra também atende ao fluxo de turistas à região da Estrada Parque, um dos principais destinos de ecoturismo do Estado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo