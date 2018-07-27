Caminhão de eucalipto tomba e pista é interditada na BR-262

Um caminhão carregado de eucalipto tombou no km 34 da BR-262, próximo a Biriricas, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), a pista ficou parcialmente interditada e o trânsito ficou em sistema de pare e siga.

Duas pessoas que estavam dentro do caminhão foram levadas para o hospital, mas não há informação sobre o estado de saúde delas.