Caminhão de eucalipto tomba e pista é interditada na BR-262

BR 262
Duas pessoas que estavam dentro do caminhão foram levadas para o hospital, mas não há informação sobre o estado de saúde delas.
Um caminhão carregado de eucalipto tombou no km 34 da BR-262, próximo a Biriricas, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), a pista ficou parcialmente interditada e o trânsito ficou em sistema de pare e siga.
Duas pessoas que estavam dentro do caminhão foram levadas para o hospital, mas não há informação sobre o estado de saúde delas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS