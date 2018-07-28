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Caminhoneiros morrem mais que motoboys em acidentes de trânsito durante trabalho

Levantamento considerou acidentes ocorridos quanto função envolve locomoção

Renan Nucci

Publicado em 28/07/2018 às 08:31

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Acidentes de trânsito relacionados ao trabalho já mataram 122 caminhoneiros em Mato Grosso do Sul, no período de 11 anos. Segundo levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, os caminhoneiros são as maiores vítimas destes acidentes, na frente de motociclistas ou motoristas de outros tipos de veículos.

No estudo inédito foram considerados os acidentes ocorridos quando o trabalhador tem uma função que envolve locomoção ou quando estava indo ou voltando do local de trabalho.

Conforme o levantamento, entre os anos de 2007 e 2016, contanto todos os tipos de transportes, 457 mortes em acidentes foram registradas em Mato Grosso do Sul, sendo os caminhoneiros as vítimas em 26% dos casos.

No período, notificações de acidentes de transporte relacionados ao transporte totalizaram 3.212. Os anos de 2015 e 2016 foram os que apresentam os maiores números, com 548 e 618 notificações, respectivamente. Na comparação entre os dois últimos anos, houve redução de 50,3% nas notificações, sendo registrados 307 acidentes no ano passado, contra os 618 de 2016.

Em toda a região Centro-Oeste, foram registradas 2.433 mortes, sendo 503 de caminhoneiros e 455 de motociclistas. 

DADOS NACIONAIS

No Brasil, o estudo trouxe que, oito em cada 10 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foram sofridos por homens. Por faixa etária, os jovens com idades entre 18 e 29 anos foram as maiores vítimas (40,1%) e quase metade desses acidentes ocorreram nos estados da região Sudeste (47,5%). 

O estudo foi feito com dados dos Sistemas de Informação de Agravo e Notificações (Sinan) e do de Mortalidade (SIM).

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