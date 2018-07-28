Ciclovia de Bonito é atrativo pra quem quer sair pedalando em meio a natureza

Quem passa por Bonito a lazer ou a trabalho sente logo de cara aquele clima de férias. Considerado um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil e do mundo, o município passa por uma reestruturação que promete dar mais segurança e conforto àqueles que buscam o ciclismo em meio à natureza como turismo de aventura.

Quem passa por Bonito a lazer ou a trabalho sente logo de cara aquele clima de férias. Considerado um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil e do mundo, o município passa por uma reestruturação que promete dar mais segurança e conforto àqueles que buscam o ciclismo em meio à natureza como turismo de aventura.

Além de encantar turistas, a nova ciclofaixa da cidade beneficia moradores que usam o local para caminhar e pedalar até o Balneário Municipal, e até mesmo para ir e vir do trabalho. “Está muito bom e bem sinalizado, pois passa carro e caminhão. Agora o pessoal pode andar de tardezinha em um asfalto bonito e seguro. Ficou bem legal em vista do que era antes, cheio de buraco e bem judiado”, conta a carioca Shayana Carvalho, 20, que vive em Bonito há cinco anos e trabalha em um hostel.

A obra está com 86% de conclusão e será entregue até o fim do ano. Dezenas de operários seguem trabalhando no trecho, pintando o asfalto e colocando grama ao redor da pista, que tem dois metros e meio de largura e dois sentidos. O projeto ainda contempla iluminação em todo o trajeto e compactamento do solo com instalação de manilhas, a fim de assegurar o escoamento da água da chuva e evitar alagamentos.

“Fico muito feliz quando o pessoal da bike entra na ciclovia e já dá um respiro de segurança, pois não tem perigo de acontecer acidentes”, afirma o guia turístico Marcio Lima, 49, que há 21 anos mora em Bonito e trabalha com ecoturismo. “Essa estrutura nos deu liberdade de optar por um passeio desses”, completa Gustavo, acompanhado de duas amigas.

Além de encantar turistas, a nova ciclofaixa da cidade beneficia moradores que usam o local para caminhar e pedalar até o Balneário Municipal, e até mesmo para ir e vir do trabalho. “Está muito bom e bem sinalizado, pois passa carro e caminhão. Agora o pessoal pode andar de tardezinha em um asfalto bonito e seguro. Ficou bem legal em vista do que era antes, cheio de buraco e bem judiado”, conta a carioca Shayana Carvalho, 20, que vive em Bonito há cinco anos e trabalha em um hostel.

A obra está com 86% de conclusão e será entregue até o fim do ano. Dezenas de operários seguem trabalhando no trecho, pintando o asfalto e colocando grama ao redor da pista, que tem dois metros e meio de largura e dois sentidos. O projeto ainda contempla iluminação em todo o trajeto e compactamento do solo com instalação de manilhas, a fim de assegurar o escoamento da água da chuva e evitar alagamentos.