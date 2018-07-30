Vacinação contra febre aftosa termina segunda-feira no Pantanal

Vacinação
Registo da vacina na Iagro deve ser feito até 15 de agosto
A vacinação contra febre aftosa na região do Pantanal termina nesta segunda-feira (30). Os pecuaristas têm até o dia 15 de agosto para o registrar a imunização do rebanho na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).
O prazo foi prorrogado em 15 dias, atendendo a solicitação feita pelos pecuaristas, através do Sindicato Rural de Corumbá e da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul). Devido às cheias do Pantanal, não foi possível realizar o manejo adequado do rebanho bovino para vacinação dentro do período estipulado inicialmente.
Brucelose
A imunização contra a brucelose na região pantaneira e o registro no sistema da Iagro segue até 15 de agosto.
O diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, explica que Mato Grosso do Sul manterá a média de vacinar 99% dos animais, apesar da exigência dos órgãos sanitários ser de atingir no mínimo 80%. O rebanho do Estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS