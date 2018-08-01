Nioaque recebe o Projeto Padrinho do Ministério Público

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul lançou em Nioaque na quinta-feira (19/7), o Projeto Padrinho, a partir do Pedido de Providência ajuizado pelo Ministério Público Estadual, por meio da Promotora de Justiça Mariana Sleiman Gomes. Participaram do evento de lançamento a Juíza da comarca, Larissa Luiz Ribeiro; o Prefeito Municipal da cidade, Valdir Couto de Souza Junior; o Comandante da Policia Militar, o Presidente da Câmara e outras autoridades. As crianças e adolescentes da casa Abrigo, também estiveram presentes.

A Promotora de Justiça afirmou que quando realizou a inspeção trimestral na Casa Abrigo de Nioaque, tomou conhecimento da necessidade de implantação do Projeto Padrinho na cidade, uma vez que havia interesse de diversos cidadãos nioaquenses em apadrinhar as crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, assim como havia interesse dos menores em serem apadrinhados, sendo que a grande maioria deles já está inserida no CNA, mas não foram encontrados adotantes interessados.

Diante da necessidade constatada, a Promotora de Justiça ajuizou um Pedido de Providências (Autos nº 0900014-05.2018.8.12.0038), pleiteando ao Juízo a implantação do Projeto Padrinho na comarca de Nioaque, com fundamento no art. 19-B do ECA (inicial em anexo). A juíza da comarca, Larissa Luiz Ribeiro, atendeu prontamente ao pedido do MP, entrou em contato com a Coordenadoria da Infância e Juventude do MS (CIJ) para marcar o lançamento do projeto e designou também curso destinado aos profissionais da cidade.

Hoje, o Projeto Padrinho, que visa ao apadrinhamento afetivo e ao apadrinhamento material, por meio de atividades de esporte e lazer, prestação de serviço e ajuda material à criança e/ou à família, é uma realidade no Município de Nioaque. Uma reivindicação antiga, e agora concretizada.