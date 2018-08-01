Nova espécie de serpente é descrita por projeto no Pantanal

Uma nova espécie de serpente, descoberta no Cerrado da região Centro-Oeste, foi descrita pelo projeto científico “Variação, filogenia e distribuição geográfica da serpente Apostolepis nigroterminata (Serpentes, Dipsadidae)”, realizado no Campus do Pantanal (CPAN). A Apostolepis kikoi foi formalmente descrita no dia 7 de julho, no volume 35 da revista Zoologia: an international journal for Zoology.

A nova espécie de serpente foi encontrada no início dos anos 2000, no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, onde hoje se encontra parte da Usina Hidrelétrica de Manso. Uma equipe estava resgatando a fauna local para a construção da usina quando cinco serpentes do gênero Apostolepis foram coletadas. Os exemplares foram posteriormente entregues aos cuidados da professora Christine Strüssmann, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), e do professor Thales de Lema, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Quando notaram que os espécimes não eram conhecidos formalmente, eles convidaram o professor Nelson Rufino de Albuquerque, do Campus do Pantanal, para elaborar um projeto que visasse a descrição da espécie.

A parceria do CPAN com as outras universidades resultou no projeto científico que foi selecionado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) em 2014 e executado pela então estudante do curso de Ciências Biológicas do CPAN, Fernanda Martins dos Santos.

O professor Nelson Albuquerque explica que descrever formalmente uma nova espécie é necessário para que se possa ampliar e registrar os conhecimentos necessários para protege-la. Ele também ressalta que novas espécies podem contribuir com a criação de unidades de conservação ambiental. “A descoberta de novas espécies, principalmente daquelas consideradas raras, pouco encontradiças ou de distribuição restrita, pode ser importante para que possamos justificar a criação, implantação e manutenção de unidades de conservação”.

A espécie foi batizada de Apostolepis kikoi em homenagem ao pesquisador do Instituto Butantan, Francisco “Kiko” Luís Franco. O artigo formalizando a descrição da serpente (em inglês) pode ser acessado no site da revista.

Rã do Pantanal

No final de 2017 uma nova espécie de rã-oval encontrada no Pantanal brasileiro foi descrita no artigo “A new species of Elachistocleis (Anura: Microhylidae) from the Brazilian Pantanal”, publicado na Revista Phyllomedusa – Journal of Herpetology.

A nova espécie foi batizada como Elachistocleis corumbaensis e é o primeiro vertebrado a ser nomeado em homenagem a cidade de Corumbá, conhecida como capital do bioma Pantanal. O artigo é fruto de uma dissertação de Mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, pelo biólogo Alessandher Piva, também sob a orientação do professor Nelson Albuquerque. O artigo pode ser acessado pelo site da revista.

