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Vida selvagem

PMA recolhe filhote de anta em fazenda de dois Irmãos do Buriti

Os funcionários alimentaram e hidrataram a anta e acionaram imediatamente a PMA

Renan Nucci

Publicado em 02/08/2018 às 16:35

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Policiais Militares Ambientais foram acionados hoje (2) por um administrador de uma fazenda localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, em razão do recolhimento de um animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (anta), que apareceu na propriedade. 

Segundo o comunicante, o animal, um filhote apareceu nas imediações da sede da fazenda, extremamente debilitado e ele com outros funcionários conseguiram prender o bicho em uma jaula.

Os funcionários alimentaram e hidrataram a anta e acionaram imediatamente a PMA, que levou uma caixa e recolheu o bicho. Os Policiais suspeitam que a mãe do filhote pode ter sido abatida por caçadores e, como ele ainda poderia ser dependente, estava debilitado por dificuldades de encontrar água e poderia morrer.

O filhote foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital, que o acompanhará até a possível reintrodução na natureza.

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