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Meio ambiente

Riscos de queimadas no campo aumentam durante o período de estiagem

Renan Nucci

Publicado em 03/08/2018 às 14:56

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O inverno seco, quente e a umidade relatividade do ar abaixo do recomendado formam o cenário ideal para aumentar não apenas os riscos de problemas respiratórios nas pessoas como a incidência de queimadas ou incêndios seja no campo ou na cidade.

Em alguns municípios do Mato Grosso do Sul já faz tanto tempo que não chove que é bem provável que muitas pessoas já nem se lembrem da última vez em que isso ocorreu. Só a Capital já contabiliza 51 dias de estiagem, enquanto cidades como Cassilândia e Paranaíba lideram esse ranking de secura com 75 dias sem ver uma gota de água caindo do céu, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

E embora, na manhã desta sexta-feira (3.8), tenha sido anunciada a previsão de céu parcialmente nublado em grande parte do Estado, com possibilidade de chuva nas regiões Sul e Sudeste. É bom destacar que tais fatores não aliviam os riscos de queimadas e nem o alerta para se tomar medidas que evitem o uso do fogo na limpeza de áreas de áreas de cultivo.

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