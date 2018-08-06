Com 36 mil inscritos, prova escrita do concurso da PMMS acontece domingo

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (6.8) traz o edital de convocação de 36.346 candidatos inscritos no concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), para a prova escrita que acontece neste domingo (12.8) em Campo Grande e Dourados. Ao todo são oferecidas 450 vagas para os cargos de soldado, oficial combatente e oficial especialista.

Com oferta de 388 vagas para soldado da PM, foram contabilizadas 34.039 inscrições. No caso das 50 vagas para oficial combatente, foram recebidas 2.086 inscrições. Para as 12 vagas de Oficial Especialista, foram 221 inscritos. Sendo 35 inscritos para a vaga de dentista da área de Dentística, e 60 para dentista da área de Endodontia; da área Médica, foram seis inscritos para a vaga de Cardiologista, 13 para Clínica Médica, seis para Ginecologia e Obstetrícia (GO), sete para Oftalmologia, sete para Psiquiatria, 11 para Ortopedia e Traumatologia, e nove para Urologia; para Médico Veterinário, foram 31 inscritos na área de Clínica Médica e Cirurgia de Equinos, e 36 na área de Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais.

Devido ao grande número de inscritos, em Campo Grande as provas serão realizadas em cinco locais:

Uniderp – Avenida Ceará, 333 Miguel Couto;

Uniderp Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1.400, Taquaral Bosque;

Centro Universitário Anhanguera Campo Grande – Avenida Gury Marques, 469 Chácara das Mansões;

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – Avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário;

Unigran – Rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro.

Já em Dourados, as provas serão aplicadas em dois locais: no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) – localizado na rua Balbina de Matos, 2.121 Jardim Universitário -, e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) / Unidade II – situada na Rodovia Dourados – Itahum, Km 12 Cidade Universitária.

A aplicação das provas para Soldado da PM serão realizadas no período matutino, com abertura dos portões às 6 horas e fechamento às 8 horas (horário de MS). Já as provas para Oficial da PM serão realizadas no período vespertino, com abertura dos portões às 13 horas e fechamento às 14 horas (horário de MS).

Recomenda-se que os candidatos se apresentem com antecedência mínima de 30 minutos do início das provas, portando documento de identificação oficial com foto, e caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.

Para conferir detalhes do ensalamento, o candidato deve acessar o DOE de hoje. Assinam a publicação, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viegas; o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; e o comandante-Geral da Polícia Militar de MS, coronel Waldir Ribeiro Acosta.