Ciclovia que leva ao balneário de Bonito recebe camada de asfalto

As obras de construção da ciclovia ligando a área urbana de Bonito ao Balneário Municipal já se encontram adiantadas e parte dela - no sentido do balneário à cidade - já recebeu uma primeira camada de asfalto.

Iniciada a partir do zero com a utilização de máquinas pesadas, a ciclovia faz parte das obras de recapeamento da MS-178 realizadas no trecho compreendido entre o Aeroporto Regional de Bonito e a área urbana, totalizando 14,160 Km.

Construído e asfaltado ainda no ano 2.000, o trecho da rodovia que se encontra em recuperação será revitalizado pela primeira vez após 18 anos.

O trajeto da ciclovia, que terá dois metros e meio de largura e duas pistas (com 1,25m cada), será completamente iluminado. Aberto ao lado da rodovia, ele foi intensamente compactado e recebeu a instalação de um grande número de manilhas (em diversos trechos), a fim de assegurar o escoamento da água da chuva (drenagem) e evitar alagamentos.