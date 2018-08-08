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Cultura

Festival Estudantil da Canção abre inscrição para profissionais de Educação

Renan Nucci

Publicado em 08/08/2018 às 16:45

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Promovido pela Prefeitura Municipal, o Festival Estudantil da Canção de Corumbá (FECC) 2018 acontece nos dias 23, 24 e 25 de agosto no ginásio poliesportivo Lucílio de Medeiros. O evento está sob a responsabilidade do Comitê de Gestão Compartilhada, formado pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.

Podem participar do FECC os alunos da rede pública municipal, estadual ou federal, bem como os estudantes da rede privada de ensino, de qualquer etapa da Educação Básica ou do Ensino Superior.

O Festival abriu mais uma categoria, que é a dos Profissionais de Educação. As inscrições estão abertas desde o dia 06, e vão até a segunda-feira, 13 de agosto. As inscrições em caráter totalmente gratuito. As fichas devem estar devidamente preenchidas e acompanhadas de CD contendo a versão da música a ser apresentada e  deverão ser protocoladas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, na sede da Prefeitura Municipal de Corumbá, que  fica na rua Gabriel Vandoni de Barros, s/nº, 2º piso – SEMED.

Segundo o secretário de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, “nesta edição, o Festival possui um diferencial, pois além da participação dos alunos, teremos também a oportunidade dos nossos servidores da Reme (professores e administrativos) mostrarem seus talentos, e nos como Rede valorizar esse servidor, fomentando o potencial artístico, a criatividade e a autoestima entre os profissionais”.

O FECC será composto por seis categorias premiáveis: Infantil; Juvenil; Adulto; Gospel; Especial e agora Profissionais da Educação. O ensaio desta nova categoria será entre os dias 10 a 13 de agosto.

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