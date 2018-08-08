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Parque de Bodoquena deve ser inaugurado no próximo dia 18 de agosto

O projeto é financiado pela empresa InterCement, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 08/08/2018 às 13:49

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Com o objetivo de estimular a interação e despertar cada vez mais o interesse dos jovens pelo esporte, além de proporcionar um espaço mais confortável, funcional e completo, o Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Bodoquena, em parceria com as demais Secretarias Municipais, idealizou o Projeto Esporte Total Pabum, promovendo a reforma do Parque Bodoquenense de Uso Múltiplo.

Entre as melhorias previstas no projeto, destaque para a reforma das quadras de tênis, vôlei de areia, badminton e futebol de campo, reparo da pista de caminhada e de skate, arborização, reestruturação do salão e sanitários, bem como instalação de academia ao ar livre, playground, lâmpadas de led no entorno da pista de caminhada e estacionamento.

Com as melhorias a população contará com um espaço reestruturado, usufruindo das seguintes atividades: academia ao ar livre, badminton, basquete, caminhada, damas, futebol, futevôlei, futsal, handebol, judô, skate, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia e xadrez.

As obras iniciaram em 27 de julho e serão entregues, com grande evento de abertura, dia 18 de agosto. O projeto é financiado pela empresa InterCement, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bodoquena, a mão de obra é voluntária.

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