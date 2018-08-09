Feira do Produtor na Marambaia volta a funcionar no dia 18

Bonito
Local conta com 15 barracas para uso dos produtores rurais e instituições
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Desenvolvimento e Produção Rural e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), informa que a realização da Feira do Produtor da Vila Marambaia retornará às suas atividades normais - aos sábados à noite - a partir do dia 18 de agosto próximo.
A feira funciona na Praça da Marambaia - das 19h00 às 22h00 - com a comercialização de produtos da agricultura familiar diretamente do produtor, barracas com comidas típicas, artesanatos e música ao vivo, entre outras atrações culturais.
O local conta com 15 barracas para uso dos produtores rurais e instituições de Bonito (em um sistema de rodízio a fim de que todas elas sejam contempladas). A praça dispõe também de sinal de internet.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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