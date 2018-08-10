Obras conclui patrolamento de estradas de assentamentos em Bonito

Melhorias
Secretaria efetuou o patrolamento de 14,8Km de estradas internas
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu nesta semana o patrolamento das estradas internas dos assentamentos Pé de cedro, Girassol e São José, localizados próximos à rodovia MS-178 - que liga Bonito à Bodoquena.
De acordo com o secretário adjunto de obras, Juarez da Silva Santos, os trabalhos tiveram a duração de 8 dias e foram patrolados 14,8 Km (quatorze quilômetros e oitocentos metros).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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