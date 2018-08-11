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Fim de semana promete ser frio e com possibilidade de geada em toda a região

No domingo (12.8) o ar polar perderá força diminuindo a sensação de frio e com temperaturas em elevação

Renan Nucci

Publicado em 11/08/2018 às 08:38

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O mês de agosto mal começou e Mato Grosso do Sul já registra acumulados de chuva acima do normal para o mês inteiro como é caso dos municípios de Itaquiraí, Aquidauana, Sete Quedas e Miranda.

Campo Grande, por exemplo, até o momento, registra o dobro de chuva do que é esperado para o mês, ficando com valores muito acima da média histórica já nos primeiros cinco dias de agosto.

Além dos grandes volumes, uma chuva de granizo de forte intensidade com duração de aproximadamente 10 minutos atingiu o município de António João na quarta-feira (8.8). O granizo provocou danos na cobertura de residências, alguns comércios e nas lavouras de tomate, principal produto da agricultura familiar na região.

O fim de semana deve ser frio e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. No sábado o frio aumenta e ainda seguirá com possibilidade de geada no Sul do Estado. No domingo (12.8) o ar polar perderá força diminuindo a sensação de frio e com temperaturas em elevação.

As temperaturas no Estado podem variar de 3ºC a 28°C; já na Capital com estimativa entre 8°C a 24°C. Confira os mapas:


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